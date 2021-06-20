Длина астероида 441987 (2010 NY65) — 187 метров, это в два раза больше Статуи Свободы в Нью-Йорке. Он движется со скоростью 13,4 км/с (более 48 тыс. км/ч).
Астероид максимально приблизится к Земле 25 июня. В этот момент он будет в 15 раз дальше от Земли, чем Луна. Однако специалисты относят его к опасным объектам.
Потенциально опасными, согласно НАСА, считаются астероиды, которым предстоит угрожающее сближение с Землей. Угрожающее расстояние составляет 0,05 астрономических единиц (в одной а.е. 149 597 870,7 км).