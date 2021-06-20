В ближайшую неделю к Земле приблизится астероид, который в НАСА считают потенциально опасным. Об этом сообщило на днях издание express.co.uk

Маск пообщался с семьей запустившего Гагарина в космос советского ученого © Duncan.Hull / wikimedia.org

Астероид максимально приблизится к Земле 25 июня. В этот момент он будет в 15 раз дальше от Земли, чем Луна. Однако специалисты относят его к опасным объектам.

Потенциально опасными, согласно НАСА, считаются астероиды, которым предстоит угрожающее сближение с Землей. Угрожающее расстояние составляет 0,05 астрономических единиц (в одной а.е. 149 597 870,7 км).