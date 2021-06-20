Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы в эфире прямой линии 30 июня. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Кремля

«Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — говорится в сообщении.

Путин предстал на саммите мощным политическим игроком. СМИ США о встрече в Женеве © REUTERS, Alexander Zemlianichenko/Pool

Вопросы можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения и официальные группы программы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, с 12:00 по местному времени 20 июня до окончания прямой линии 30 июня.

Прошлая "Прямая линия" состоялась 20 июня 2019 года. Тогда Владимир Путин ответил на 81 вопрос.