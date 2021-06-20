«Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — говорится в сообщении.
Программу будут транслировать 30 июня с 12:00 в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопросы можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения и официальные группы программы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, с 12:00 по местному времени 20 июня до окончания прямой линии 30 июня.
Прошлая "Прямая линия" состоялась 20 июня 2019 года. Тогда Владимир Путин ответил на 81 вопрос.