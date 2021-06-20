Бывший журналист и депутат, член наблюдательного совета компании Укрзализныця останется на посту еще на три месяца. Об этом 19 июня сообщила strana.ua

«Дефолт не за горами»: руководству «Укрзализныци» отправили предложение, от которого трудно отказаться © Facebook, Євген Кравцов опубликовано под номером 666. Ранее Лещенко заявил, что с 20 июня покинет пост в набсовете УЗ, поскольку истекает срок его контракта.

Документ продлевает полномочия Лещенко в наблюдательном совете Укрзализныци на три месяца.

Сергей Лещенко получил должность в набсовете УЗ в декабре 2019 года. За первый месяц ему перечислили зарплату 136 тыс. гривен (362 тыс. рублей).

В мае жена Лещенко, ди-джей Анастасия Топольская, выступила в ночном клубе в Москве. После публикации фотографий с вечеринки в соцсетях на Украине вспыхнул скандал. Сам Лещенко заявил, что его жена защищала в Москве «жертв режима Путина».

Ранее временная следственная комиссия Верховной Рады заявила об угрозе дефолта в «Укрзализныце» и обязала руководство повысить зарплаты сотрудникам и начать срочные реформы.