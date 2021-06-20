На Украине за 19 июня зафиксировали 479 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщил Минздрав Украины в Telegram

Среди заболевших — 15 детей и 6 медработников.

Степанов рассказал, как победить индийский штамм коронавируса © Facebook, Максим Степанов

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Всего за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 229 523 человека. 2 151 463 украинца вылечились. Скончались от осложнений инфекции 52 016 человек. Проведено 10 670 072 ПЦР-теста.

Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Также на Украине отменили требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или прохождении самоизоляции после возвращения в страну из-за границы.