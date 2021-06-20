Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Нью-Йорк, затем он отправится в Вашингтон, сообщает РИА Новости 20 июня

Путин предстал на саммите мощным политическим игроком. СМИ США о встрече в Женеве © REUTERS, Alexander Zemlianichenko/Pool

«По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. — ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», — сказал Антонов.

Ожидается, что вскоре в Москву вернется глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан.

Ранее послы США и России были отозваны для консультаций. На саммите 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении дипломатов к работе.