Посол заявил, что возвращается с оптимистичным настроем и у него уже назначен ряд встреч с представителями США.
«По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. — ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», — сказал Антонов.
Ожидается, что вскоре в Москву вернется глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан.
Ранее послы США и России были отозваны для консультаций. На саммите 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении дипломатов к работе.