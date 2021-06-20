Вступление Украины в НАТО «теоретически возможно» в течение ближайших 10 лет. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свобода»* 19 июня

НАТО как морковка для Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Он заявил, что Рада многое делает, чтобы приблизить к стандартам НАТО армию Украины, и продолжит это делать.

«Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростой. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже (нельзя. — Ред.)… Десять лет — теоретически это возможно», — сказал Разумков.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО зависит от многих факторов как на Украине, так и за ее пределами.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента