По словам Разумкова, за год Украина стать членом НАТО не сможет, поскольку известна позиция иностранных партнеров и их «надо будет убеждать».
Он заявил, что Рада многое делает, чтобы приблизить к стандартам НАТО армию Украины, и продолжит это делать.
«Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростой. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже (нельзя. — Ред.)… Десять лет — теоретически это возможно», — сказал Разумков.
Он отметил, что вступление Украины в НАТО зависит от многих факторов как на Украине, так и за ее пределами.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента