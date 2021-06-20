Самые настоящие бандеровцы были ликвидированы отрядами НКВД еще в 1940-1950х годах. А их «наследники» могут только избивать киевских интеллигентов, но побоятся вступить в бой с регулярными российскими войсками. Об этом рассказал публицист Александр Чаленко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Западноукраинский эксперт объяснил, в каком случае после распада СССР Галичина ушла бы из Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Эксперт отметил, что в начале 2010х годов в России тоже было много разговоров о том, что в случае вхождения Крыма в состав РФ крымские татары якобы начнут формировать партизанские отряды для осуществления диверсионно-террористической деятельности, но ничего похожего не произошло.

По его словам, за несколько поколений советской власти на Западной Украине выросло несколько поколений людей, которые привыкли к сытой и комфортной жизни в городах, и они не готовы прятаться в горах и ночевать в лесу.

«Одно дело ходить и киевских русскоязычных интеллигентов кошмарить, а другое дело, когда тебе противостоит армия, которая имеет самолеты и спецназ. Это совершенно разные вещи», — пояснил Чаленко.

Он добавил, что милицейский батальон «Ивано-Франковск» во время боев за Иловайск просто-напросто сбежал с поля боя, фактически оголив фронт.