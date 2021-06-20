Украину предупредили, что наступление в Донбассе может вообще привести к концу украинской государственности, но для этого нужно, чтобы Россия вмешалась в этот конфликт. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Таким образом он поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.

Эксперт отметил, что сегодня всего в зоне «АТО» украинские войска задействуют около 238 тыс. человек, 60 тысяч из которых находятся непосредственно в зоне боевых действий, а противостоит примерно столько же сил ДНР/ЛНР, а также около 10 тысяч российских добровольцев.

«Другое дело, что если Россия не вмешается, то эти 70 тысяч человек в Донбассе-это все, все резервы. А Украина может отмобилизовать еще тысяч 200», — констатировал Стешин.

Журналист добавил, что Украина сегодня располагает 200 единицами систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», в то время ДНР/ЛНР не может выставить столько же.

Что касается морального духа, то учитывая долгую позиционную войну, которая заканчивается либо победоносным наступлением, либо политическими договоренностям, обе стороны измотаны одинаково, заключил собеседник издания.