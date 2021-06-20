Семь лет назад на Юго-востоке Украины начались массовые народные протесты, вошедшие в историю под названием «Русская весна». Десятки тысяч людей от Одессы до Харькова не приняли государственный переворот в Киеве и вышли на улицы городов. Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года.
Эксперт назвал это эффектом советского географического атласа, который был у любого советского школьника, более-менее интересовавшегося историей и политикой.
«Если тебе везло, ты находил старый атлас, и видел на нем розовый Крым, ты понимал, что с Крымом еще что-то произошло. Но никогда и нигде не было какой-то другой окраски Донецка, Одессы или Харькова. Все это всегда было зеленым. Работает вот это подсознательное, что мы розовые, а они зеленые», — пояснил Холмогоров.
Публицист отметил, что в этом и состояла подлость ленинской национальной политики и разделения на республики, когда люди считали, что есть «темно-фиолетовая Белоруссия», «зеленая» Украина и «розовая» РСФСР.