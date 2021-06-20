То, что сегодня в России очень многие не знают о Новороссии и ее героях, обусловлено воспитанием советских времен, когда Крым, Донецк и Одесса все равно считались частью Украины. Об этом рассказал обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров в интервью изданию Украина.ру

Егор Холмогоров: Бузина спас честь Украины ценой собственной жизни © Facebook, Egor Kholmogorov

Эксперт назвал это эффектом советского географического атласа, который был у любого советского школьника, более-менее интересовавшегося историей и политикой.

«Если тебе везло, ты находил старый атлас, и видел на нем розовый Крым, ты понимал, что с Крымом еще что-то произошло. Но никогда и нигде не было какой-то другой окраски Донецка, Одессы или Харькова. Все это всегда было зеленым. Работает вот это подсознательное, что мы розовые, а они зеленые», — пояснил Холмогоров.

Публицист отметил, что в этом и состояла подлость ленинской национальной политики и разделения на республики, когда люди считали, что есть «темно-фиолетовая Белоруссия», «зеленая» Украина и «розовая» РСФСР.