Судя по скорости, с которой украинский режим уничтожает собственную экономику и производит депопуляцию страны, он уже прошел точку невозврата, и восстановить жизнеспособное государство уже будет невозможно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что режим без государства существовать не может, убивая украинское государство, нынешний режим уничтожает самого себя, и его представители это прекрасно понимают.

«Если в 2014-2015 году, когда им говорили, что они убивают Украину, они в голос хохотали и говорили, как у них все хорошо, то сейчас вполне себе в строенные в режим его адепты говорят, что страна погибает, а некоторые говорят, то уже погибла», — указал Ищенко.

По его словам, лидеры этого режима прекрасно понимают, что происходит, но они не готовы даже ценой своего отказа от власти попытаться трансформировать этот режим во что-то более адекватное.

Мы можем дискутировать о сроках падения этого режима, но этот режим сейчас напоминает человека с четвертой стадией рака, который лечится только тем, что постоянно пьет синильную кислоту, заключил собеседник издания.