Ранее один из читателей задал вопрос, были ли в истории мира прецеденты, когда фашистские режимы свергались без «внешней войны».
Эксперт подчеркнул, что режим без государства существовать не может, убивая украинское государство, нынешний режим уничтожает самого себя, и его представители это прекрасно понимают.
«Если в 2014-2015 году, когда им говорили, что они убивают Украину, они в голос хохотали и говорили, как у них все хорошо, то сейчас вполне себе в строенные в режим его адепты говорят, что страна погибает, а некоторые говорят, то уже погибла», — указал Ищенко.
По его словам, лидеры этого режима прекрасно понимают, что происходит, но они не готовы даже ценой своего отказа от власти попытаться трансформировать этот режим во что-то более адекватное.
Мы можем дискутировать о сроках падения этого режима, но этот режим сейчас напоминает человека с четвертой стадией рака, который лечится только тем, что постоянно пьет синильную кислоту, заключил собеседник издания.