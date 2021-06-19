Украинские силовики за последние сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня (РПО) и выпустили по территории Народных Республик Донбасса 40 боеприпасов, сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня 19 июня

Отмечается, что под обстрел попало село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики. Были применены бронетранспортеры и гранатометы.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВCУ составило один раз. Общее количество примененных ВCУ боеприпасов — 40 единиц», — сказали в представительстве Республики.

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В представительстве Народной Республики подчеркнули, что на все их обращения к украинским властям, последние отвечали, что соблюдают РПО и никаких обстрелов не ведут.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.