Отмечается, что под обстрел попало село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики. Были применены бронетранспортеры и гранатометы.
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВCУ составило один раз. Общее количество примененных ВCУ боеприпасов — 40 единиц», — сказали в представительстве Республики.
Также в центре координации режима прекращения огня сообщили, что Украина полностью игнорирует запрос режима тишины с помощью задействования механизма координации.
В представительстве Народной Республики подчеркнули, что на все их обращения к украинским властям, последние отвечали, что соблюдают РПО и никаких обстрелов не ведут.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.