В Казахстане массовый голод 1930х годов воспринимается как незакрытый гештальт. Никто не говорит, что они хотели бы признать его геноцидом и получить компенсации с России как с правопреемницы СССР. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт напомнил, что еще в перестроечные годы русскоязычный писатель-историк Михайлов написал «Хронику Великого джута», и эти вопросы поднимались давно, просто на них никто не обращал внимания.

«Сейчас у нас есть музей политических репрессий, музеи лагерей АЛЖИР и Карлаг существуют еще с 90-х годов. Тогда это все воспринималось как дань памяти тем погибшим от действий тогдашней центральной власти, которая сделала много глупостей. И тот же Сталин признал, когда организаторы этих вещей были расстреляны в конечном итоге. У нас просто хотят расставить точки над I. До сих пор же нет единой оценки того же количества жертв, далеко не все архивы открыты, часть из которых в Российской Федерации находится», — указал Полетаев.

По его мнению, нужно достаточно спокойно к этому относиться и не перегибать палку. эти трагические события в истории нуждаются в том, чтобы их вместе осмыслить, но это воспринимается как потенциальные обвинения в адрес друг друга.

Нужно находить больше общих трагических моментов, осмысливать их, тем более что есть же та же Гражданская война или Великая Отечественная война, где вместе погибали и русские, и украинцы, и казахи, и тут пока взаимных обвинений не выдвигается, заключил собеседник издания.

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