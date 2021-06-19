Учитывая долгую позиционную войну, которая заканчивается либо победоносным наступлением, либо политическими договоренностям, и ВСУ, и силы ДНР/ЛНР измотаны одинаково. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Таким образом он поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.

Эксперт также отметил, что мы не можем отказать украинским войскам в отсутствии боевого духа и не можем назвать их трусами.

«Я помню свой разговор со Стрелковым в сентябре 2014 года. Я у него спросил, почему так тяжело идут дела в аэропорту Донецка. Он мне тогда сказал очень точно: так ведь русские люди воюют с обеих сторон. Поэтому так тяжело», — вспоминает Стешин.

Собеседник издания добавил, что обе стороны выстроили очень мощную оборону, которая напоминает времена Первой мировой войны, и которую нельзя прорвать без колоссального численного превосходства и поддержки артиллерии.