В декабре 2020 года МИД Казахстана вызвал поверенного в делах России для вручения ноты после слов депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «Северный Казахстан вообще не был заселен». Казахстанская сторона также сочла провокационными слова Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». Как позднее пояснил Никонов, он хотел сказать, что интересы Казахстана при выходе из Советского Союза были соблюдены в полной мере, поскольку границы Казахской ССР стали границами Республики Казахстан.
Эксперт отметил, что эти заявления не повлияют на союзническую повестку многоплановых российско-казахстанских отношений, но в Казахстане это все воспринялось болезненно, потому что Россия считается союзным государством, и обида от члена семьи всегда воспринимается совершенно иначе, чем если бы это кто-то сделал со стороны.
«Ситуацию урегулировали, но осадок остался. Вопросы истории и вопросы границ сами по себе очень болезненны, особенно для новых независимых государств. Мы же видим, что сейчас происходит между Таджикистаном и Кыргызстаном. Казахстан после этих событий четко заявил о том, что окончательно решил проблему границ и что они признаются соседними государствами и международным сообществом», — указал Полетаев.
Собеседник издания добавил, что тему границ лучше отложить в сторону и больше заниматься историей, чтобы вопросы истории не приводили к жесткой конфронтации государств.
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