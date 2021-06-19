В России на это особого внимания не обратили внимание на слова Вячеслава Никонова о границах Казахстана, учитывая, что в адрес той же Украины в РФ высказываются гораздо жестче. Это была исключительно казахстанская обида. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что эти заявления не повлияют на союзническую повестку многоплановых российско-казахстанских отношений, но в Казахстане это все воспринялось болезненно, потому что Россия считается союзным государством, и обида от члена семьи всегда воспринимается совершенно иначе, чем если бы это кто-то сделал со стороны.

«Ситуацию урегулировали, но осадок остался. Вопросы истории и вопросы границ сами по себе очень болезненны, особенно для новых независимых государств. Мы же видим, что сейчас происходит между Таджикистаном и Кыргызстаном. Казахстан после этих событий четко заявил о том, что окончательно решил проблему границ и что они признаются соседними государствами и международным сообществом», — указал Полетаев.

Собеседник издания добавил, что тему границ лучше отложить в сторону и больше заниматься историей, чтобы вопросы истории не приводили к жесткой конфронтации государств.

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