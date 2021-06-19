Украина может затеять полномасштабное наступление в Донбассе, как только миллион жителей ДНР/ЛНР станут обладателями российских паспортов. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

Эксперт отметил, что Украина сейчас действительно находится в ментальном тупике, поскольку на территории, которую она считает своей, будут жить граждане другого государства, и непонятно, что с этим делать дальше, поэтому терять ей нечего.

«Они могут победить, зачистить Донбасс и выкинуть всех за границу. Если они проиграют, они в любом случае потерпевшая сторона. Можно ходить плакать в ООН, ПАСЕ, опять обострится внимание Запада на этот конфликт с какими-то выводами. Поскольку он Минских соглашений они де-факто отказались, логичный шаг, что можно воевать», — указал Стешин.

Украину предупредили, что наступление в Донбассе может вообще привести к концу украинской государственности, но для этого нужно, чтобы Россия вмешалась в этот конфликт, заключил собеседник издания.