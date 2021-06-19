Официальный представитель Министерства иностранных дел России посмеялась над словами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который намерен сделать проект «Крымская платформа» самым масштабным событием на Украине за 30 лет. Об этом она написала в своем Telegram-канале 19 июня

Ранее Кулеба заявил, что будущий саммит «Крымской платформы», который пройдет 23 августа, должен стать одним из самых масштабных событий международного уровня из всех, которые до этого делала Украина.

«Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Украина даже возражала»: Кравчук вспомнил, как у УССР появился Крым © скриншот видео "Нromadske" Владимир Зеленский сообщил в конце мая. Он подчеркнул, что страна пытается сделать все возможное, чтобы вернуть Крымский полуостров.

Украина также предложила присоединиться к этому проекту США, Турции, Канаде, Великобритании, и странам Евросоюза.