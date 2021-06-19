Определенная диверсификация экономики произошла в каких-то отдельных отраслях, но если судить по масштабу страны, процентам ВВП и апеллировать конкретными цифрами экспортных товаров, то переломить ситуацию не удалось, сетует эксперт.
«Казахстан остается сырьевым государством. Но эти попытки не прекращаются, и что-то положительное происходит. Просто все идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — отметил Полетаев.
По его словам, сейчас больше внимания уделяется агропромышленному комплексу и сельскому хозяйству, это было связано в том числе с пандемией и закрытием границ, а также с пониманием того, что Казахстан у нас обладает большой площадью.
«Пусть у нас зона рискованного животноводства и земледелия (мы не можем, как в Новой Зеландии, круглый год пасти скот), но увеличиваются инвестиции в сельское хозяйство, строятся новые мясоперерабатывающие заводы, решается, как более эффективно использовать землю», — указал политолог.
Понятно, что это решение займет не один год, но перспективы есть, тем более рядом растущие рынки (тот же Китай и та же Россия), заключил собеседник издания.
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