Диверсификация экономики Казахстана была заложена в планах, были пятилетки индустриального развития. Судя по данным, предоставляемым чиновниками, успехи есть, но принципиально ничего не поменялось. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Казахстан остается сырьевым государством. Но эти попытки не прекращаются, и что-то положительное происходит. Просто все идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — отметил Полетаев.

По его словам, сейчас больше внимания уделяется агропромышленному комплексу и сельскому хозяйству, это было связано в том числе с пандемией и закрытием границ, а также с пониманием того, что Казахстан у нас обладает большой площадью.

«Пусть у нас зона рискованного животноводства и земледелия (мы не можем, как в Новой Зеландии, круглый год пасти скот), но увеличиваются инвестиции в сельское хозяйство, строятся новые мясоперерабатывающие заводы, решается, как более эффективно использовать землю», — указал политолог.

Понятно, что это решение займет не один год, но перспективы есть, тем более рядом растущие рынки (тот же Китай и та же Россия), заключил собеседник издания.

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