Несмотря на попытки выразить сожаление пострадавшим от наводнения людям в Крыму, секретарь СНБО во время своего выступления как будто издевался над жителями Ялты и Керчи, которые он назвал украинскими.
«Там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов.
Ранее сообщалось, что причиной сильных дождей в Крыму стал циклон. За четверг и пятницу в ряде населенных пунктов полуострова выпало по две месячные нормы осадков.
От подтопления пострадали более 300 домовладений на востоке полуострова. В Керчи и Ялте вышли из берегов реки. Ликвидацией последствий стихии на полуострове занимается МЧС, на помощь направлены военные и техника Черноморского флота.
По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Введен режим ЧС регионального масштаба.