Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посмеялся над ситуацией в Крыму, в котором из-за выпавшей месячной нормы осадков за двое суток затопило несколько районов. Об этом стало известно в ходе брифинга, видео которого опубликовано в Telegram-канале RT 18 июня

Несмотря на попытки выразить сожаление пострадавшим от наводнения людям в Крыму, секретарь СНБО во время своего выступления как будто издевался над жителями Ялты и Керчи, которые он назвал украинскими.

«Там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов.

Кара и благословение небес. На Крым обрушился долгожданный ливень и напомнил о проблемах © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

От подтопления пострадали более 300 домовладений на востоке полуострова. В Керчи и Ялте вышли из берегов реки. Ликвидацией последствий стихии на полуострове занимается МЧС, на помощь направлены военные и техника Черноморского флота.

По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Введен режим ЧС регионального масштаба.