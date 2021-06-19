Строительство АЭС довольно неплохой бизнес, который может быть конкурентоспособным на мировом рынке. Часто станции строят в кредит, зато потом на обслуживание станции будут хорошие заказы (топливо или запчасти). Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительство АЭС в республике пока не планируется, отмечая, что в этом вопросе нужно учитывать мнение населения.

Эксперт отметил, что он живет в двухмиллионной Алма-Ате, где ТЭЦ отапливаются углем, и в связи с этим ситуация с экологией сложная, а попытки перевести их на газ пока ни к чему не привели.

По его словам, территория Казахстана достаточно большая, в республике есть энергоизбыточные регионы, а есть — энергонедостаточные, и в этом смысле строительство АЭС могло бы обеспечить страну дешевой энергией.

«Но есть болезненные вопросы экологии, и есть вопрос Семипалатинского полигона, из-за чего в Казахстане ко всему ядерному относятся весьма скептически. До сих пор же остались люди, которые пострадали от этих взрывов. Это видно по их физиологическому и психологическому развитию. Кстати, в этом году будет отмечаться 30-летие со дня закрытия этого ядерного полигона», — рассуждает Полетаев.

Поэтому этот вопрос сейчас изучается, осмысливается. Торопиться не надо. Тем более что это решение будет не столько экономическим, сколько политическим, заключил собеседник издания.

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