Ранее Москва предлагала построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительство АЭС в республике пока не планируется, отмечая, что в этом вопросе нужно учитывать мнение населения.
Эксперт отметил, что он живет в двухмиллионной Алма-Ате, где ТЭЦ отапливаются углем, и в связи с этим ситуация с экологией сложная, а попытки перевести их на газ пока ни к чему не привели.
По его словам, территория Казахстана достаточно большая, в республике есть энергоизбыточные регионы, а есть — энергонедостаточные, и в этом смысле строительство АЭС могло бы обеспечить страну дешевой энергией.
«Но есть болезненные вопросы экологии, и есть вопрос Семипалатинского полигона, из-за чего в Казахстане ко всему ядерному относятся весьма скептически. До сих пор же остались люди, которые пострадали от этих взрывов. Это видно по их физиологическому и психологическому развитию. Кстати, в этом году будет отмечаться 30-летие со дня закрытия этого ядерного полигона», — рассуждает Полетаев.
Поэтому этот вопрос сейчас изучается, осмысливается. Торопиться не надо. Тем более что это решение будет не столько экономическим, сколько политическим, заключил собеседник издания.
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