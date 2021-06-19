Украина провела очень коварную идеологическую штуку, отождествив свой этнос и гражданскую общность всех обладателей украинских паспортов. Об этом рассказал обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров в интервью изданию Украина.ру

Холмогоров: Украина не может рухнуть. Ее подпирают со всех сторон © Украина.ру / Украина.ру / Перейти в фотобанк

В качестве примера эксперт привел статистику по миграции в Российскую Федерацию, согласно которой жители Одессы или Донецка, которые всю жизнь считали себя русскими людьми, все равно записаны как «украинцы».

«Фактически каждый обладатель этого паспорта (татарин Ахметов или грек из Мариуполя) попадает в эту категорию украинцев. А как украинец может заниматься сепаратизмом от Украины? Да никак», — пояснил Холмогоров.

Собеседник издания добавил, что именно с этим была связана необходимость написания концепции «Русский Донбасс», дабы показать и Украине, и России, что в Донбассе живут представители русской нации.