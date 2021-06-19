Семь лет назад на Юго-востоке Украины начались массовые народные протесты, вошедшие в историю под названием «Русская весна». Десятки тысяч людей от Одессы до Харькова не приняли государственный переворот в Киеве и вышли на улицы городов. Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года.
В качестве примера эксперт привел статистику по миграции в Российскую Федерацию, согласно которой жители Одессы или Донецка, которые всю жизнь считали себя русскими людьми, все равно записаны как «украинцы».
«Фактически каждый обладатель этого паспорта (татарин Ахметов или грек из Мариуполя) попадает в эту категорию украинцев. А как украинец может заниматься сепаратизмом от Украины? Да никак», — пояснил Холмогоров.
Собеседник издания добавил, что именно с этим была связана необходимость написания концепции «Русский Донбасс», дабы показать и Украине, и России, что в Донбассе живут представители русской нации.