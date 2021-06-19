В правительстве США назвали неправдой заявление о том, что поставка военной помощи Украине будет приостановлена. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передают РИА Новости 19 июня

Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники заявило о том, что в результате российский военных учений Вашингтон собирался выдать Киеву дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, однако решил отказаться от этого из-за приближающегося саммита лидеров США и России.

«Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, — ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США — Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие», — сказала Псаки.

Ищенко объяснил, почему японцы терпят оккупацию США, и как у них сложатся отношения с Россией © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Белого дома напомнила слова американского лидера Джо Байдена о поддержке США суверенитета и сохранения территориальной целостности Украины.

В Кремле не раз заявляли о том, что РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом экономического и политического кризиса.