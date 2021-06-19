Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники заявило о том, что в результате российский военных учений Вашингтон собирался выдать Киеву дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, однако решил отказаться от этого из-за приближающегося саммита лидеров США и России.
«Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, — ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США — Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие», — сказала Псаки.
Американский политик подчеркнула, что США также подготовили средства «на случай дальнейшего вторжения России на Украину», однако не уточнила, о какой именно сумме идет речь.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила слова американского лидера Джо Байдена о поддержке США суверенитета и сохранения территориальной целостности Украины.
В Кремле не раз заявляли о том, что РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом экономического и политического кризиса.