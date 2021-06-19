В рамках новых глобальных конфигураций будет принято решение о том, что граница между Западом и Востоком, которая после 1991 года сместилась на Восток, сильно сдвинется на Запад, и это серьезно скажется на Украине. Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, у Запада больше нет ресурсов на то чтобы содержать эту конструкцию, и он это понимает, о чем свидетельствует встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Более того, есть страны, которые это понимают и в которых идут по этому поводу очень интересные процессы. Это, например, Польша. Но в Польше имеется национальная элита, а на Украине нет национальной элиты. Там есть большое количество хуторян, которые тянут всё, что даже не плохо лежит, а просто лежит», — указал Хазин.

В этом смысле вопрос газового транзита и «Северного потока-2», это мелкие «рюшечки» на фоне глобальных геополитических договоренностей, а в рамках глобальной договоренности Украина настолько невесома, что ее позиции, ее желания, ее интересы вообще не будут учитываться, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.