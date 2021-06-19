До 2024 года Россия по контракту должна прокачивать в год 40 млрд кубов газа через украинскую ГТС. Причем идет речь о том, что даже после 2024-го транзит, возможно, сохранится, поскольку на этом настаивают сама Украина и США.
Эксперт пояснил, у Запада больше нет ресурсов на то чтобы содержать эту конструкцию, и он это понимает, о чем свидетельствует встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
«Более того, есть страны, которые это понимают и в которых идут по этому поводу очень интересные процессы. Это, например, Польша. Но в Польше имеется национальная элита, а на Украине нет национальной элиты. Там есть большое количество хуторян, которые тянут всё, что даже не плохо лежит, а просто лежит», — указал Хазин.
В этом смысле вопрос газового транзита и «Северного потока-2», это мелкие «рюшечки» на фоне глобальных геополитических договоренностей, а в рамках глобальной договоренности Украина настолько невесома, что ее позиции, ее желания, ее интересы вообще не будут учитываться, заключил собеседник издания.
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