Ранее израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявлял, что Россия может предложить Японии два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан) только в случае ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.
Эксперт отметил, что политическая конъюнктура всегда перевешивает старые обиды, поскольку в результате этой трагедии погибло то поколение японцев, а нынешнему поколению японцев нужно жить дальше.
Кроме того, по его словам, японская военная культура предполагает повышенное уважение к победителю, когда победитель имеет право абсолютно на все, а поражение считается в Японии позором.
«Зверства японцев времен Второй мировой войны не связано с тем, что сами по себе японцы плохие люди. Просто их традиции такие. Если ты проиграл, тебя надо убить, чтобы ты не испытывал угрызения совести», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что американское военное присутствие в Японии обусловлено еще и тем, что японцы опасаются растущего Китая, который действительно претендует на роль гегемона в Юго-Восточной Азии.
Союзником Японии против Китая может быть либо Россия, либо США, но поскольку с Россией у японцев гораздо больше противоречий, то они занимают сторону США, заключил собеседник издания.