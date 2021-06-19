Не все японцы и не все американцы знают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили вооруженные силы США. Часть из них уверена, что это сделали русские. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Яков Кедми заявлял, что Россия может предложить Японии два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан) только в случае ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.

Эксперт отметил, что политическая конъюнктура всегда перевешивает старые обиды, поскольку в результате этой трагедии погибло то поколение японцев, а нынешнему поколению японцев нужно жить дальше.

Кроме того, по его словам, японская военная культура предполагает повышенное уважение к победителю, когда победитель имеет право абсолютно на все, а поражение считается в Японии позором.

«Зверства японцев времен Второй мировой войны не связано с тем, что сами по себе японцы плохие люди. Просто их традиции такие. Если ты проиграл, тебя надо убить, чтобы ты не испытывал угрызения совести», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что американское военное присутствие в Японии обусловлено еще и тем, что японцы опасаются растущего Китая, который действительно претендует на роль гегемона в Юго-Восточной Азии.

Союзником Японии против Китая может быть либо Россия, либо США, но поскольку с Россией у японцев гораздо больше противоречий, то они занимают сторону США, заключил собеседник издания.