Отмечается, что во время обысков у должностного лица полиция изъяла у него более 100 тысяч долларов наличными. Происхождение денег остается неизвестным.
«Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, систематически требовал и получал неправомерную выгоду в размере от 500 до 1000 грн ежемесячно от каждого из более чем 50 субъектов хозяйственной деятельности», — сообщает пресс-служба.
Также в прокуратуре подчеркивают, что по предварительным данным, за это мужчина покрывал незаконную деятельность предпринимателей, заключающуюся в хранении и реализации алкогольных изделий и табака без соответствующих акцизных и разрешительных документов.
Сообщается, что следственные действия на данный момент продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде отстранения от должности и содержания его под стражей.
Ранее сообщалось, что главный инспектор Госрыбагентства Одесской области требовал каждый месяц взятки у рыбаков за то, чтобы они беспрепятственно вылавливали рыбу во время нереста.