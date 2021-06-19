Начальника одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы Львовской области задержали за систематическое вымогательство взяток у предпринимателей, сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры 18 июня

Отмечается, что во время обысков у должностного лица полиция изъяла у него более 100 тысяч долларов наличными. Происхождение денег остается неизвестным.

«Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, систематически требовал и получал неправомерную выгоду в размере от 500 до 1000 грн ежемесячно от каждого из более чем 50 субъектов хозяйственной деятельности», — сообщает пресс-служба.

Директор института НАН Украины попался на взятке © пресс-служба НАБУ

Сообщается, что следственные действия на данный момент продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде отстранения от должности и содержания его под стражей.

Ранее сообщалось, что главный инспектор Госрыбагентства Одесской области требовал каждый месяц взятки у рыбаков за то, чтобы они беспрепятственно вылавливали рыбу во время нереста.