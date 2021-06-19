Сейчас на Украине начинает реализовываться латиноамериканский сценарий, когда страну может возглавить военная хунта. И нынешний глава МВД Арсен Аваков вполне подошел бы на эту роль. Об этом рассказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Арсения Яценюка, правительстве Владимира Гройсмана, остался на этой же должности в Кабмине Алексея Гончарука и правительстве Дениса Шмыгаля. Ранее СМИ сообщили о том, будто бы уже осенью Кабинет министров Шмыгаля могут распустить для того, чтобы добиться отставки Авакова.

Эксперт отметил, что для того чтобы стать президентом Украины Авакову следовало бы только подучить украинский язык, потому что все остальное у него есть.

«И контроль над силовыми структурами, и достаточно тесные отношения с представителями олигархата, и активное и умелое выполнение тех заданий в ходе президентской кампании, когда он по приказу начальства способствовал победе Зеленского и блокировал желание Порошенко немножко подкрутить для себя результаты выборов», — напомнил Жарихин.

Владимир Зеленский полагает, что устраивая репрессии против оппозиции, он сможет возглавить эту хунту, но это совсем не так, и ее могут поменять, заключил собеседник издания.