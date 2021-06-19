Президент Украины Владимир Зеленский назвал фамилии еще двух российских бизнесменов, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности (СНБО). Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 июня

СНБО занялся аннулированием титановых и углеводородных лицензий © president.gov.ua Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа, под санкции попадают генеральный директор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и совладелец компании по производству титана «ВСМПО-Ависма», российский бизнесмен Михаил Шелков.

Зеленский подчеркнул, что санкции были введены по предложению Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а меры против Фирташа применили в результате его якобы причастности к поставкам титана на военные предприятия РФ.