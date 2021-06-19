По словам министра обороны, на данный момент вся система военного образование в украинском государстве работает над трансформацией новых образовательных программ.
«Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений», — сказал Таран.
Министр также подчеркнул, что на Украине происходит активное движение к достижению нового этапа военной реформы, после проведения которой Вооруженные силы страны будут соответствовать стандартам НАТО.
По словам Тарана, особенно это стало актуально после подтверждения на саммите Североатлантического альянса, прошедшего 14 июня, перспектив Украины в НАТО.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию.
Президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».