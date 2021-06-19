Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что с сентября этого года обучение офицеров оперативного и стратегического уровней пройдет по новой программе с учетом стандартов Североатлантического альянса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 18 июня

По словам министра обороны, на данный момент вся система военного образование в украинском государстве работает над трансформацией новых образовательных программ.

«Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений», — сказал Таран.

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По словам Тарана, особенно это стало актуально после подтверждения на саммите Североатлантического альянса, прошедшего 14 июня, перспектив Украины в НАТО.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию.

Президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».