Эксперт подчеркнул, что, к сожалению, наблюдатели ОБСЕ намеренно не замечают никаких обстрелов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, хотя их машины часто замечают возле стреляющих танков и артиллерийских орудий.
По словам публициста, стоит вспомнить передачу, которая была в конце 80-х годов в СССР — «Прожектор Перестройки». Также он полагает, что нужно гораздо сильнее подсвечивать то, что происходит в Донбассе.
«Надо как-то прожектором это освещать со своей стороны, что произошло то-то, и что стреляли оттуда-то. Там же все знают, кто на каких позициях стоит, кто командир, какие артиллерийские расчеты, кто вел огонь, и кто какие указания дает», — сказал Пучков
Собеседник издания отмечает, что имена и фамилии убийц мирных граждан давно известны разведке, однако почему эти данные не публикуются и на эти преступления не заводят дела в суде, остается загадкой.
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