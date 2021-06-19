России нужно в буквальном смысле этого слова прожектором освещать обстрелы в Донбассе, чтобы люди знали правду и понимали, кому более выгодно продолжать эту войну, сказал в интервью Украина.ру известный публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Байден заставит Украину оставить Донбасс в покое? © Скриншот из видео Украина.ру

По словам публициста, стоит вспомнить передачу, которая была в конце 80-х годов в СССР — «Прожектор Перестройки». Также он полагает, что нужно гораздо сильнее подсвечивать то, что происходит в Донбассе.

«Надо как-то прожектором это освещать со своей стороны, что произошло то-то, и что стреляли оттуда-то. Там же все знают, кто на каких позициях стоит, кто командир, какие артиллерийские расчеты, кто вел огонь, и кто какие указания дает», — сказал Пучков

Собеседник издания отмечает, что имена и фамилии убийц мирных граждан давно известны разведке, однако почему эти данные не публикуются и на эти преступления не заводят дела в суде, остается загадкой.

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