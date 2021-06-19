Если кто-то и поднимает вопросы о членстве Украины в НАТО, то только украинские политики ради нагнетания обстановки. Но не более того. Ни России, ни Америке вступление Киева в альянс не нужно. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Олег Неменский про интервью Путина об Украине © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Сейчас не только Россию, но и Запад интересует разрядка на Украине, потому как Украина оказалась помехой возобновлению нормальных переговорных форматов, считает эксперт.

«Тем более что поставить Украину под полный контроль и наладить систему внешнего управления пока тоже не получается. Украина серьезно зависит от Запада, но во многом действует самостоятельно», — констатировал Неменский.

Вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия разместит свои ракеты в ДНР/ЛНР, столь резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо, заключил собеседник издания.

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