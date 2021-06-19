Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.
Эксперт подчеркнула, что в отличие от госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сотрудник, который будет принимать документы, обязательно зафиксирует своей подписью то, что сдавший человек знает русский язык.
По ее словам, репатриация предполагает более ответственное отношение к тем, что будет соотечественниками.
«Человек проходит тест на владение русским языком просто в беседе с консульским сотрудником или сотрудником здесь, на месте», — сказала Докучаева.
Специалист отметила, что закон о репатриации также внесет некоторые поправки в закон о гражданстве, и появится специальная норма для тех, кто имеет право на гражданство в порядке репатриации.
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