После принятия закона о репатриации уровень владения русским языком для соотечественников будет определяться с помощью беседы с консульским сотрудником, сказала в интервью Украина.ру замдиректора института стран СНГ Александра Докучаева

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Ремизов рассказал, какой должна быть репатриация по-русски © РИА Новости, Александр Натрускин

По ее словам, репатриация предполагает более ответственное отношение к тем, что будет соотечественниками.

«Человек проходит тест на владение русским языком просто в беседе с консульским сотрудником или сотрудником здесь, на месте», — сказала Докучаева.

Специалист отметила, что закон о репатриации также внесет некоторые поправки в закон о гражданстве, и появится специальная норма для тех, кто имеет право на гражданство в порядке репатриации.

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