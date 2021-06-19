Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Эксперт пояснил, что сами по себе Олег Тягнибок, Александр Турчинов или Петр Порошенко не могли затеять этот Майдан, и уж тем более не они взяли в руки автоматы и пошли воевать в Донбасс.
«Это почти полмиллиона граждан Украины прошли через АТО и ООС. Причем большая часть из них добровольцы, которые подписывали контракт. Некоторые подписывали контракт по два-три раза, когда убедились, что там уже не убивают пачками, как в первые дни, а можно немного пострелять и заработать немного денег», — подчеркнул Ищенко.
Тот же Янукович исповедовал вполне проевропейские взгляды, и то, что делал Янукович, вело бы страну к тому же самому результату, который есть сейчас, только медленнее, добавил политолог.
Майдан случился из-за того, что элита боролась за власть, потому что власть открывала доступ к материальным ресурсам, которых на всех не хватало, а в качестве повода для свержения власти элиты использовали реально существующий раскол в обществе, заключил собеседник издания.