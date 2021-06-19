Государственный переворот на Украине 2013-2014 годов был легализован. Потому что его поддержала не только Верховная Рада, но и все представительские органы на местах, кроме Крыма. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Эксперт напомнил, что ни один областной совет, включая регионы Юго-Востока, не высказался против насильственной смены власти.

«В этом же и заключалась проблема, почему России было трудно поддерживать местные движения сопротивления. Потому что все местные власти, выражавшие волю жителей своих регионов, приняли переворот. Они сказали: все нормально, Янукович сбежал, он враг народа, а в Киеве новая власть. Что ты будешь с этим делать?» — пояснил Ищенко.

Собеседник издания добавил, что события государственного переворота развивались не так просто, как это кажется со стороны.