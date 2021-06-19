Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Эксперт напомнил, что ни один областной совет, включая регионы Юго-Востока, не высказался против насильственной смены власти.
«В этом же и заключалась проблема, почему России было трудно поддерживать местные движения сопротивления. Потому что все местные власти, выражавшие волю жителей своих регионов, приняли переворот. Они сказали: все нормально, Янукович сбежал, он враг народа, а в Киеве новая власть. Что ты будешь с этим делать?» — пояснил Ищенко.
Собеседник издания добавил, что события государственного переворота развивались не так просто, как это кажется со стороны.