Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии. В Киеве уже заявили, что этот законопроект создает «угрозу вмешательства» во внутренние дела Украины.
Эксперт подчеркнула, что этот закон не вычеркивает из российских соотечественников тех представителей украинцев и белорусов, которые проживают в других бывших союзных республиках и хотят вернуться на свою историческую родину, понимая под ней Россию.
«Исключения были сделаны, ни в коей мере не покушаясь на суверенность украинского и белорусского государств. Речь идет о представителях народов, связывающих себя с русской культурой и Россией», — сказала Докучаева.
Специалист отметила, что никто не лишает права украинцев и белорусов возвращаться на родину, если они так себя ощущают. По ее словам, данный закон дает им право, если они чувствуют себя российскими соотечественниками, получить право на репатриацию в Россию.
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