Закон о репатриации рассчитан только на тех людей, которые связывают себя с русской культурой и РФ, и ни в коем случае не несет угрозу для украинского государства, сказала в интервью Украина.ру замдиректора института стран СНГ Александра Докучаева

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии. В Киеве уже заявили, что этот законопроект создает «угрозу вмешательства» во внутренние дела Украины.

Ремизов рассказал, какой должна быть репатриация по-русски © РИА Новости, Александр Натрускин

«Исключения были сделаны, ни в коей мере не покушаясь на суверенность украинского и белорусского государств. Речь идет о представителях народов, связывающих себя с русской культурой и Россией», — сказала Докучаева.

Специалист отметила, что никто не лишает права украинцев и белорусов возвращаться на родину, если они так себя ощущают. По ее словам, данный закон дает им право, если они чувствуют себя российскими соотечественниками, получить право на репатриацию в Россию.

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