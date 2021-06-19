Ранее украинский политолог Василь Вакаров выразил мнение, что максимум через полгода пост президента может возглавить Арсений Яценюк, поскольку он одинаково устраивает и олигархов, и Вашингтон.
Эксперт отметил, что Яценюк с тех пор периодически появляется на экранах украинского телевидения, заявляет о своей готовности занять самые высокие руководящие посты, а затем снова куда-то исчезает.
«В украинской политике он не болтается. О нем сейчас немного подзабыли, а ведь он один из самых главных военных преступников. Может сложиться так, что Яценюка даже судить не будут. Пять лет прошло, за это время сменилась куча премьер-министров», — указал Ищенко.
Что же касается судьбы других активных участников Евромайдана, то Олег Тягнибок снова стал маргинальным националистом, а Виталий Кличко остается мэром Киева только потому, что эта должность не требует выдающихся и качеств, и ему нужно только позволить компаниям, рассчитывающих распотрошить столичный бюджет, договориться между собой, добавил политолог.