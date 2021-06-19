В феврале 2014 года в Харькове при участии мэра Геннадия Кернеса и губернатора Харьковской области Михаила Добкина прошел съезд депутатов разных уровней юго-востока Украины, которые заявили о своем неприятии госпереворота в Киеве. Однако дальше этого дело не пошло. В итоге Добкин вскоре ушел в отставку, а Кернес продолжал руководить городом вплоть до своей кончины в конце 2020 года.
Эксперт напомнил, что тот же Добкин до сих пор хвастается тем, как он блокировал выступление Виктора Януковича и какую он тогда провел работу для того чтобы не допустить объединения сил Юго-Востока и не допустить создания в Харькове альтернативного правительственного центра.
«Понятно, что при таком подходе шансов что-то организовать уже не было. Януковичу надо было на что-то опереться. Он рассчитывал опереться на местные структуры, а потом на это дело должно было нарастать все остальное мясо. Но когда он приехал, оказалось, что местные власти его чуть ли не арестовывают. Он же с трудом вылетел из Харькова и с еще большим трудом вылетел из Донецка», — подчеркнул Ищенко.
Если бы Партия регионов сохраняла единство, то она могла бы организовать правительственную базу в Харькове, объявить Киев и западноукраинские области зоной мятежа и провести антитеррористическую операцию, но в тех условиях и с теми людьми этот вариант уже был бы невозможен, заключил политолог.