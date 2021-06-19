Теоретически съезд депутатов юго-восточных регионов в Харькове мог разогнать Майдан и навести порядок на Украине, но на практике уже нет. Большинство его участников уже либо были предателями, либо собирались это сделать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса и губернатора Харьковской области Михаила Добкина прошел съезд депутатов разных уровней юго-востока Украины, которые заявили о своем неприятии госпереворота в Киеве. Однако дальше этого дело не пошло. В итоге Добкин вскоре ушел в отставку, а Кернес продолжал руководить городом вплоть до своей кончины в конце 2020 года.

Эксперт напомнил, что тот же Добкин до сих пор хвастается тем, как он блокировал выступление Виктора Януковича и какую он тогда провел работу для того чтобы не допустить объединения сил Юго-Востока и не допустить создания в Харькове альтернативного правительственного центра.

«Понятно, что при таком подходе шансов что-то организовать уже не было. Януковичу надо было на что-то опереться. Он рассчитывал опереться на местные структуры, а потом на это дело должно было нарастать все остальное мясо. Но когда он приехал, оказалось, что местные власти его чуть ли не арестовывают. Он же с трудом вылетел из Харькова и с еще большим трудом вылетел из Донецка», — подчеркнул Ищенко.

Если бы Партия регионов сохраняла единство, то она могла бы организовать правительственную базу в Харькове, объявить Киев и западноукраинские области зоной мятежа и провести антитеррористическую операцию, но в тех условиях и с теми людьми этот вариант уже был бы невозможен, заключил политолог.