Виктор Янукович упустил реальный шанс разделаться с Майданом в ночь с 29 на 30 ноября, когда произошли события, впоследствии получившие известность как разгон «онижедетей». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Инна Богословская эмоционально высказалась перед СМИ: «Как вы посмели их трогать? Они же дети». Впоследствии прозвище «онижедети» закрепилось за представителями украинской ультраправой молодежи, принимающей активное участие в массовых беспорядках.

Эксперт отметил, что для разгона Майдана нужно было арестовать 200-300 боевиков, которые заперлись в Михайловском соборе, интернировать лидеров оппозиции, а также поставить ультиматум послам США и Евросоюза.

«Надо было сообщить, что у вас есть два варианта: или ехать и не возвращаться, или сидеть тихо. Тогда не было бы никакого кровопролития. Даже не очень долго оппозиционная пресса лаяла бы, потому что без лидеров и без поддержки из-за рубежа они очень быстро начали бы перестраиваться», — уверен Ищенко.

Майдан можно было подавить до самого последнего момента, просто каждый упущенный день вел к еще большему напряжению, а потом и к кровопролитию, которого с каждым днем становилось все больше и больше, заключил собеседник издания.