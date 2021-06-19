Указанное соглашение было призвано прекратить массовое кровопролитие в Киеве и положить конец острому политическому кризису, начавшемуся в ноябре 2013 года в связи с решением украинских властей приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На следующий день после подписания документа оппозиция захватила здания Администрации президента, Кабинета министров и Верховной Рады.
Эксперт пояснил, что его власть даже в течении оставшихся месяцев не была бы полной и постоянно сокращалась, как это было с президентом СССР Михаилом Горбачевым после событий 19 августа 1991 года.
«Но это был бы средний вариант, потому что не было бы вооруженного переворота. Я не знаю, была бы реализована возможность постепенно нейтрализовать вооруженных бандитов, не выпустить на улицы нацистов и сохранить полицейский контроль над ситуацией, но она была. Янукович ушел бы, но его политическая сила осталась бы в политическом пространстве», — рассуждает Ищенко.
Политолог добавил, что внешняя политика Украины стала бы более правой, но не было бы ситуации, когда государственный переворот захватили силой, а все изменения производились бы по праву захвата власти.