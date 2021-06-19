Даже если бы Виктору Януковичу после подписания соглашения с оппозицией удалось переиграть своих соперников и сохранить власть, он все равно потерял бы поддержку своего избирателя и к концу года потерял бы власть. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что его власть даже в течении оставшихся месяцев не была бы полной и постоянно сокращалась, как это было с президентом СССР Михаилом Горбачевым после событий 19 августа 1991 года.

«Но это был бы средний вариант, потому что не было бы вооруженного переворота. Я не знаю, была бы реализована возможность постепенно нейтрализовать вооруженных бандитов, не выпустить на улицы нацистов и сохранить полицейский контроль над ситуацией, но она была. Янукович ушел бы, но его политическая сила осталась бы в политическом пространстве», — рассуждает Ищенко.

Политолог добавил, что внешняя политика Украины стала бы более правой, но не было бы ситуации, когда государственный переворот захватили силой, а все изменения производились бы по праву захвата власти.