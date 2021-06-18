Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии. Об этом 18 июля сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге

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«Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также указал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.

По его словам, к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале Совета с тем, «чтобы общество знало, где они находятся, и кто ими владеет».