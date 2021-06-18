СНБО 19 марта решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и «вернуть народу» в случае выявления нарушений условий пользования. Решение ведомства утверждено указом президента.
«Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах», — сказал Данилов.
Секретарь СНБО также указал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.
По его словам, к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале Совета с тем, «чтобы общество знало, где они находятся, и кто ими владеет».