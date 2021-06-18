НАТО сейчас является геополитическим конкурентом России и Китая, поэтому Владимир Путин, говоря о членстве Украины в Альянсе, хочет дать понять, что геополитическая конкуренция на постсоветском пространстве должна закончиться. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Путин хочет, чтобы, перезагрузив отношения с Украиной, вопрос вступления Украины в НАТО — и не только Украины, а любой из постсоветских республик — ушел в прошлое, он имел в виду именно это, говоря, что у России и Украины есть более важные темы для обсуждения, чем международная безопасность, указал эксперт.

«Путин дал понять, по крайней мере мне так показалось, что для него гораздо важнее перезагрузка украинско-российских взаимоотношений по всем аспектам, чем встреча с Байденом. Встреча с Байденом — это один из инструментов, не более чем», — считает Бизяев.

Есть несколько моментов для возможного будущего диалога — геополитический, экономический, идеологический, а невступление Украины в НАТО, ее внеблоковый статус — это фундамент для геополитического диалога, заключил собеседник издания.

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