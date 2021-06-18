Украинские власти только делают вид, что хотят сделать что-то хорошее для своей страны, однако на самом деле они только воруют деньги и всеми силами пытаются получить себе место под солнцем, сказал в интервью Украина.ру известный публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков

Впервые в истории: Украина обошла страны Запада в мировом индексе благотворительности © RODNAE Productions: Pexels

По словам публициста, именно поэтому даже если США надавят и скажут прекратить войну, многие украинские наживщики могут возмутиться.

«Как и любые представители "элиты", они объясняют своему населению, что они все делают только ради того, чтобы стране было как можно лучше. Но занимаются они только сами собой. Они с этого наживают деньги», — сказал Дмитрий «Гоблин» Пучков.

По словам эксперта, часть украинской власти наживается на войне, другие — на сотрудничестве с США, третьи — на Европе, а до обычных граждан Украины им просто нет дела, так они считают, что ее жители сами должны искать для себя способ выживать.

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