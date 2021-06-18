Заявление президента России Владимира Путина об опасности вступления Украины в НАТО было связано не столько со встречей с президентом США Джо Байденом, сколько с предстоящим саммитом Альянса. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Эксперт назвал это заявление хорошим сигналом не только натовцам, но и российским политикам и экспертам, которые многие годы недооценивали угрозу вступления Украины в НАТО.

«Такое шапкозакидательское настроение — "да никогда Украину в НАТО не возьмут!" — превалировало в экспертной среде довольно долго, а это действительно ведет к недооценке серьезной угрозы для системы обороны и безопасности Российской Федерации. Поэтому, на мой взгляд, своевременный призыв для того, чтобы избавиться от этой недооценки», — уверен Корнилов.

Политолог добавил, что можно будет говорить о повторении Кубинского кризиса в том случае, если Соединенные Штаты Америки и их натовские партнеры решат пренебречь интересами России.

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