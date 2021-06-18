Эксперт подчеркнул, что Киев нужен Вашингтону только для того, чтобы воздействовать на Россию, но как только он потеряет свою ценность, американские власти тут же выбросят его, как какой-то использованный предмет.
По словам публициста, Украина является не субъектом, а скорее объектом политических отношений.
«Американцам на Украину глубоко плевать. В политике это всегда разменная монета. Тебя поделят, разорвут в угоду своим замыслам, сиюминутным выгодам или стратегически решениям», — сказал Пучков.
Собеседник издания полагает, что если украинскому государству нравится быть под белыми хозяевами, и там не чувствует, что могут в любой момент быть брошенными, — то это их дело, однако не стоит тогда вопить про демократию и «гидность», которые напрочь отсутствуют на Украине.
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