США наплевательски относятся к Украине и используют ее как политическую разменную монету, которую в любую минуту готовы променять на что-то более выгодное, сказал в интервью Украина.ру известный публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков

Эксперт подчеркнул, что Киев нужен Вашингтону только для того, чтобы воздействовать на Россию, но как только он потеряет свою ценность, американские власти тут же выбросят его, как какой-то использованный предмет.

По словам публициста, Украина является не субъектом, а скорее объектом политических отношений.

«Американцам на Украину глубоко плевать. В политике это всегда разменная монета. Тебя поделят, разорвут в угоду своим замыслам, сиюминутным выгодам или стратегически решениям», — сказал Пучков.

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