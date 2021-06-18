«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию», — вспомнила артистка.
В ответ на это признание пользователи сетей отметили, что Каменских и сама отчасти виновата в подобных предложениях, ведь, даже будучи замужем за Потапом, продолжает публиковать откровенные снимки и видео.
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Настя Каменских и Алексей Потапенко были участниками дуэта «Настя и Потап» с 2006 по 2017 год. В 2019-м пара официально заключила брак, хотя им приписывали роман за много лет до регистрации, когда продюсер еще был женат на коллеге Ирине Горовой.
У Потапа от первого брака остался сын, сейчас мальчику 12 лет, у Каменских детей пока нет.