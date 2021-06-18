Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером Алексеем Потапенко (Потапом), рассказала журналистам, что поклонники неоднократно предлагали ей сексуальные отношения за деньги. Однажды на это даже пришлось жаловаться тогда еще будущему супругу. Об этом 18 июня написала «Комсомольская правда»

«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию», — вспомнила артистка.

Украинский психолог рассказала, как понять, хочет ли мужчина детей © pixabay

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Настя Каменских и Алексей Потапенко были участниками дуэта «Настя и Потап» с 2006 по 2017 год. В 2019-м пара официально заключила брак, хотя им приписывали роман за много лет до регистрации, когда продюсер еще был женат на коллеге Ирине Горовой.

У Потапа от первого брака остался сын, сейчас мальчику 12 лет, у Каменских детей пока нет.