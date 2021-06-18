По статистике около 34% мужчин не хотят иметь детей. Как понять, относится ли ваш возлюбленный или муж к этой категории, рассказала психолог Анна Деревянко. Ее слова 18 июня приводят Fakty.com.ua

«Очень многое зависит от традиций, которые были заложены в мужчине его семьей, окружением. Если мальчик рос в счастливой семье, он будет стремиться создать нечто подобное и в своей. И наоборот, мужчина, переживший немало детских травм, лишенный общения с заботливым и любящим отцом, будет избегать даже мыслей о собственных детях», — сказала специалист.

Помимо родительской модели отношений психолог порекомендовала обратить внимание и на другие критерии. Например, степень психологической зрелости спутника.

По мнению Деревянко, большинство граждан страны застряли в психологическом возрасте в 14-15 лет, а подростки, даже если по паспорту им давно за 30, не могут мечтать о детях. Еще один фактор — степень избалованности,

«Есть такие особи, которых слишком уж баловали в детстве. Мальчики, чьи желания исполнялись по мановению волшебной палочки, точно не готовы к отцовству, ибо не собираются ни с кем делить внимание женщины», — пояснила Деревянко.

В Ассоциации животноводов Украины предрекли скорый дефицит сала и свинины в стране © Сommons.wikimedia/Beiot

И самое главное, что важно знать при планировании семьи, уверена Деревянко, — любовь. Ведь если у мужчины к женщине чувств нет, то детей он от нее не захочет, даже если отношения кажутся просто идеальными.

В этом случае, заявляет эксперт, мужчине просто удобно быть рядом с этой женщиной, но будущее он с ней не планирует, а значит, и потомства.

В любом случае, подытожила психолог, паре стоит взвешенно все обсудить, прежде чем принимать какие-либо решения о совместном продолжении рода.