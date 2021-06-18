«Очень многое зависит от традиций, которые были заложены в мужчине его семьей, окружением. Если мальчик рос в счастливой семье, он будет стремиться создать нечто подобное и в своей. И наоборот, мужчина, переживший немало детских травм, лишенный общения с заботливым и любящим отцом, будет избегать даже мыслей о собственных детях», — сказала специалист.
Помимо родительской модели отношений психолог порекомендовала обратить внимание и на другие критерии. Например, степень психологической зрелости спутника.
По мнению Деревянко, большинство граждан страны застряли в психологическом возрасте в 14-15 лет, а подростки, даже если по паспорту им давно за 30, не могут мечтать о детях. Еще один фактор — степень избалованности,
«Есть такие особи, которых слишком уж баловали в детстве. Мальчики, чьи желания исполнялись по мановению волшебной палочки, точно не готовы к отцовству, ибо не собираются ни с кем делить внимание женщины», — пояснила Деревянко.
Такие мужчины, уточняет она, узнав о беременности, скорее всего, уйдут к маме, где им всегда погладят, постирают и еще и дадут денег.
И самое главное, что важно знать при планировании семьи, уверена Деревянко, — любовь. Ведь если у мужчины к женщине чувств нет, то детей он от нее не захочет, даже если отношения кажутся просто идеальными.
В этом случае, заявляет эксперт, мужчине просто удобно быть рядом с этой женщиной, но будущее он с ней не планирует, а значит, и потомства.
В любом случае, подытожила психолог, паре стоит взвешенно все обсудить, прежде чем принимать какие-либо решения о совместном продолжении рода.