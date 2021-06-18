В выходные дни циклон в Крыму станет слабее, с 21 июня можно ждать улучшения погоды. Об этом в комментарии РИА Новости 18 июня сказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая

«На смену этому циклону в ночь на 20 июня образуется другой, но уже не такой мощный. С 21-го числа и далее на протяжении недели будет тепло и жарко. Дожди, в том числе сильные, возможны, но уже другого характера — локальные, которые связаны с влажностью и прогревом воздушных масс. Уже отдыхать будет намного приятней», — сообщила синоптик.

Кара и благословение небес. На Крым обрушился долгожданный ливень и напомнил о проблемах © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Ликвидацией последствий стихии на полуострове занимается МЧС, на помощь направлены военные и техника Черноморского флота.