«На смену этому циклону в ночь на 20 июня образуется другой, но уже не такой мощный. С 21-го числа и далее на протяжении недели будет тепло и жарко. Дожди, в том числе сильные, возможны, но уже другого характера — локальные, которые связаны с влажностью и прогревом воздушных масс. Уже отдыхать будет намного приятней», — сообщила синоптик.
За четверг и пятницу в ряде населенных пунктов Крыма выпало по две месячные нормы осадков. От подтопления пострадали более 300 домовладений на востоке полуострова. В Керчи и Ялте вышли из берегов реки. Ливни продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Введен режим ЧС регионального масштаба.
Ликвидацией последствий стихии на полуострове занимается МЧС, на помощь направлены военные и техника Черноморского флота.