Инцидент произошел на станции Золотые ворота примерно в 7:30.
На опубликованных кадрах видно, как воспламенилась проводка прямо над аркой перехода. Открытый огонь не остановил работу метрополитена — сотрудники предприняли попытку остановить поток людей, но не были услышаны.
Вскоре на место прибыл сотрудник подземки со шваброй и намотанной на нее тряпкой. Горящую проводку потушили вручную, причем искры и куски горящей проводки падали на пол.
«Техника пожаротушения в столичной подземке поражает», — подписал видео автор поста.
В комментариях шутят, что имущества метрополитена «сгорело миллиона на два» — теперь точно поднимут стоимость проезда.