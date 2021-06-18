Сотрудники киевского метро тушили пожар шваброй над головами пассажиров. Видео инцидента 18 июня опубликовало сообщество Киев Оперативный в Facebook

Инцидент произошел на станции Золотые ворота примерно в 7:30.

Курившая в метро украинка поделилась необычным лайфхаком © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Вскоре на место прибыл сотрудник подземки со шваброй и намотанной на нее тряпкой. Горящую проводку потушили вручную, причем искры и куски горящей проводки падали на пол.

«Техника пожаротушения в столичной подземке поражает», — подписал видео автор поста.

В комментариях шутят, что имущества метрополитена «сгорело миллиона на два» — теперь точно поднимут стоимость проезда.