Отмечается, что на мероприятии Порошенко планирует обсудить «противодействие российской агрессии», усиление двустороннего сотрудничества Турции с Украиной и продвижение европейской\евроатлантической интеграции, начиная с Плана действий по членству (ПДЧ).
На мероприятии будут присутствовать представители ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Малайзии, Сомали, Ирана, Палестины. От Украины там будут представители МИД — глава ведомства Дмитрий Кулеба и первый заместитель Эмине Джапарова.
Ранее Эрдоган сообщил, что запланировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал об этом в контексте упоминания будущих переговоров российского лидера с президентом Азербайджана Ихамом Алиевым.