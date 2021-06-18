Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отправляется в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба политсилы 18 июня

Эрдоган предоставит Порошенко убежище в Турции — СМИ © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

На мероприятии будут присутствовать представители ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Малайзии, Сомали, Ирана, Палестины. От Украины там будут представители МИД — глава ведомства Дмитрий Кулеба и первый заместитель Эмине Джапарова.

Ранее Эрдоган сообщил, что запланировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал об этом в контексте упоминания будущих переговоров российского лидера с президентом Азербайджана Ихамом Алиевым.