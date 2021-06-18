При обысках в коммунальном предприятии Киева «Муниципальная варта» сотрудники СБУ обнаружили огнестрельное оружие, в том числе гранатометы. Об этом 18 июня сообщил в Facebook депутат Киевсовета от ОПЗЖ Михаил Наконечный

«Прямо сейчас СБУ проводит обыски в КП "Муниципальная варта". Во время обысков нашли и изъяли огнестрельное оружие и даже гранатометы. Интересное некоммерческое предприятие финансируется из бюджета Киева», — написал Наконечный.

В СБУ заявили о предотвращении утечки секретных оборонных разработок © из открытых источников пояснили, что обыски проходили в рамках уголовного производства по 263-й статье УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

КП «Муниципальная варта» было создано в 2017 году для помощи полиции Киева. В него входят ультраправые националисты, в частности члены С14 и молодежного крыла «Свободы». По сообщениям СМИ, «Варта» известна нападениями на цыган и бездомных.

Организация получает миллионы из госбюджета Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что создание «Варты» — первый шаг к созданию муниципальной полиции Киева.