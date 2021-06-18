Средняя заложенная в бюджете стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами составляет 276 гривен (733,4 руб.). Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты 18 июня

Глава Минздрава назвал украинскую цену на вакцины от COVID-19 © Facebook, Максим Степанов Отмечается, что всего за бюджетные средства планируется закупить 38 миллионов доз вакцин.

На данный момент Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 миллиарда гривен (20,9 млрд руб.), еще 2,6 миллиарда гривен (6,9 млрд руб.) остаются неиспользованными. До конца июня эти средства должны быть потрачены на закупку вакцин.

Из уже потраченных денег 7,8 миллиарда гривен (20,7 млрд руб.) пошли на оплату непосредственно вакцины, 41 миллион гривен (108,9 млн руб.) — шприцов, 3,8 миллиона гривен (10 млн руб.) — раствора, 18 миллионов гривен (47,8 млн руб.) — контейнеров для сбора медицинских отходов.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 652 053 украинца, из них полностью иммунизированы 337 345.