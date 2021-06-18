Львовские предприниматели решили заработать на символике эсэсовцев, продавая летнюю одежду с логотипом, напоминающим нацистскую символику. Фото опубликовал Telegram-канал «Наглый» 18 июня
Принт представляет собой герб с изображением льва, связанный с крыльями, которые присутствовали на эмблемах карателей из СС.
В сети уже отреагировали на предпринимательскую новинку: «Эту майку наденет потомок полицаев?», «А твой дедушка фашистам прислуживал?» и т.д.
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