Львовские предприниматели решили заработать на символике эсэсовцев, продавая летнюю одежду с логотипом, напоминающим нацистскую символику. Фото опубликовал Telegram-канал «Наглый» 18 июня

Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина» © varianty.lviv.ua представляет собой герб с изображением льва, связанный с крыльями, которые присутствовали на эмблемах карателей из СС.

В сети уже отреагировали на предпринимательскую новинку: «Эту майку наденет потомок полицаев?», «А твой дедушка фашистам прислуживал?» и т.д.