Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина»
Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина»
© varianty.lviv.ua
Принт представляет собой герб с изображением льва, связанный с крыльями, которые присутствовали на эмблемах карателей из СС.

В сети уже отреагировали на предпринимательскую новинку: «Эту майку наденет потомок полицаев?», «А твой дедушка фашистам прислуживал?» и т.д.